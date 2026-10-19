Con proyecto buscan que colegios de Bogotá no lleven nombres de miembros de grupos armados

La iniciativa, presentada en el Concejo de Bogotá y de autoría del concejal por el Centro Democrático, Julián Uscátegui, busca prohibir que los colegios públicos tengan nombre de personas pertenecientes a grupos armados y cubre guerrillas como las FARC, el ELN y el M-19, así como grupos paramilitares, estructuras del narcotráfico y grupos armados organizados.

También crea un mecanismo para revisar los nombres actuales y un procedimiento para designar los nombres futuros con participación de la comunidad educativa.

“Un colegio le dice a un niño a quién debe admirar. No podemos pedirles a nuestros estudiantes que rechacen la violencia mientras estudian bajo el nombre de quienes la ejercieron. Los colegios de Bogotá deben honrar a las víctimas, a los maestros, a los científicos y a quienes construyeron país sin empuñar un arma”, dijo el concejal Julián Uscátegui.

La propuesta llega en medio del debate nacional sobre el uso de símbolos e imágenes de excombatientes en espacios públicos. Bogotá tiene un caso concreto en el colegio distrital Carlos Pizarro Leongómez, ubicado en la localidad de Bosa, que lleva el nombre del excomandante del M-19.

“La defensa de las víctimas debe estar por encima de cualquier homenaje a quienes hicieron parte de organizaciones armadas responsables de dolor y sufrimiento en Colombia. No podemos permitir que las nuevas generaciones crezcan en espacios educativos que desconozcan la memoria de quienes perdieron la vida, de las familias que fueron destruidas y de miles de colombianos que padecieron la violencia”, agregó Uscátegui.

El proceso estará a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, que contará con un plazo de 6 meses para expedir la reglamentación correspondiente. Una vez identificadas las instituciones educativas, deberá proceder automáticamente a la modificación de sus nombres.