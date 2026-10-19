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19 oct 2026 Actualizado 14:09

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A la cárcel alias “Mueco”: señalado de cometer más de cuatro homicidios en Cundinamarca

El hombre había actuado en los municipios de Girardot y Flandes.

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En una diligencia de allanamiento en Flandes, Tolima, la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Cundinamarca capturó por orden judicial a alias “Mueco”, uno de los integrantes del cartel de los más buscados de Cundinamarca.

El capturado, presunto integrante de la estructura criminal “Los Puyicas”, con injerencia en Flandes y Girardot, donde se desempeñaba como sicario, es señalado del homicidio de Harold Joel Jiménez, ocurrido el 17 de febrero de 2025. Por este hecho, era requerido por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

Tras las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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