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16 oct 2026 Actualizado 19:44

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El Pulso del Fútbol, 16 de octubre de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la situación de los entrenadores que han sido apartados de su cargo en este semestre, en el FPC.

Inter Bogotá elimina a Llaneros de Copa Colombia: espera por América o Barranquilla en semifinales / @InterBogOficial

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Inter Bogotá elimina a Llaneros de Copa Colombia: espera por América o Barranquilla en semifinales / @InterBogOficial
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¿Sacar técnicos es la solución? El Pulso del Fútbol, 16 de octubre de 2026

¿Sacar técnicos es la solución? El Pulso del Fútbol, 16 de octubre de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el informe de la SuperSociedades sobre los ingresos y perdidas de los clubes del FPC. César dijo: “Lo de Millonarios se puede explicar fácilmente, porque el equipo no clasificó a los cuadrangulares y esas taquillas que se pierden, hacen que el equipo genere perdidas”. Sobre el tema Steven agregó: “Nos han vendido el cuento de que el tema de las taquillas no es tan importante, pero la verdad es que si es fundamental. Es una perdida muy importante si no ingresas a las finales”.

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