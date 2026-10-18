Solicitan investigar si hubo extralimitación de la UNDMO de la Policía en protesta social en Ibagué

Ibagué

Organizaciones sociales en el Tolima piden investigar una presunta extralimitación de la fuerza de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía Metropolitana contra ciudadanos que participaron en la marcha realizada el pasado miércoles 14 de octubre contra el Gobierno Nacional en Ibagué.

Precisamente en la semana que termina se registró en el país la primera jornada de movilizaciones contra el presidente, Abelardo de la Espriella, al igual se estrenó en Ibagué la aplicación del decreto 1525 que modificó el protocolo para la intervención de la Fuerza Pública.

Según el abogado, Johan Granados, se está pidiendo a la entidades encargadas de vigilar este tipo de procedimientos que se revise porqué la Policía usó la fuerza antes que el diálogo con los manifestantes en la Plaza Murillo Toro.

“Ellos ejercieron acciones de violencia contra los manifestantes en especial con la estudiante de la Universidad del Tolima, Paula Tafur. Que se revise quiénes dieron la orden y quiénes se extralimitaron”, resaltó el abogado.

Además, manifestó que se estudia radicar denuncias penales porque creen que hubo extralimitación en la acción de la UNDMO en la Plaza Murillo Toro de Ibagué el pasado miércoles.

Durante los disturbios se registraron cuatro personas capturadas en medio de la intervención de la Policía, todas al final quedaron en libertad y no fueron judicializadas.

“Hay evidencia solida y contundente que los manifestantes no se encontraban ejerciendo actos violentos, los miembros de UNDMO llegaron a generar el disturbio, ellos debían controlar y fueron quienes lo generaron”, puntualizó.

Las autoridades explicaron por qué la UNDMO intervino la protesta

Según el secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, se activó el protocolo del decreto 1525 que regula la intervención de la Policía en este tipo de manifestaciones teniendo en cuenta cada una de las directrices desde el Puesto de Mando Unificado.

“Están los videos, en el PMU estaba la Policía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Ejército y obviamente la alcaldesa, ahí vimos como atacaban con cuchillos, estaban con los rostros tapados, estaban agrediendo los bienes públicos, el decreto nos da la facultad y se toma la decisión por parte del Puesto de Mando Unificado”, puntualizó John Jairo Rojas.