Piden crear el Instituto de Bienestar y Protección Animal de Ibagué

Ibagué

El concejal, Javier Mora, lideró un nuevo debate de control político a la Secretaría de Gobierno y a la Dirección del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA), en el que quedó claro que aún existen limitaciones de infraestructura y capacidad operativa las cuales deben ser superadas para garantizar una atención integral a los animales.

Uno de los puntos en los que fue enfático Mora es en la necesidad de la dotación de equipos veterinarios, fortalecer los canales de atención para casos de abandono y maltrato, y mejorar la capacidad de movilidad del CAPA, con el fin de responder de manera oportuna a las necesidades de las comunidades.

¿Qué pasó con las jornadas de esterilización?

Javier Mora insistió en la necesidad de retomar las jornadas de esterilización, las cuales actualmente se encuentran sujetas a trámites ante el Fondo Nacional de Estupefacientes. El cabildante destacó la importancia de recuperar este servicio en los barrios y avanzar en estrategias que permitan controlar la población animal.

Por otra parte, sostuvo que se requiere fortalecer el personal y avanzar en la propuesta de crear un Instituto de Bienestar y Protección Animal, que cuente con autonomía administrativa y financiera. Según explicó, esta figura podría facilitar la atención de animales provenientes de otros municipios que no disponen de los mismos recursos e infraestructura, además de generar ingresos que puedan reinvertirse en la protección animal.

Finalmente propuso evaluar un esquema de tarifas justas y diferenciales, de acuerdo con la capacidad económica de los usuarios, que permita ampliar el acceso a los servicios y contribuir a su sostenibilidad.