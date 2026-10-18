Nos vamos a paro del transporte, el 27 de octubre Ibagué estará bloqueada: líder del gremio de taxis

Ibagué

Representantes de los transportadores de servicio público tipo taxi y buseta de Ibagué anuncian que harán paro por la falta de control contra la ilegalidad, situación que los tiene al borde de una quiebra general.

Según Álvaro Tapias, vocero del gremio de los taxistas, el 27 de octubre no prestarán el servicio de transporte público en la capital del Tolima y saldrán a las calles la manifestarse contra la falta de operativos por parte de la Secretaría de Movilidad.

“Nos vamos a tomar la ciudad de Ibagué en un paro pacifico porque nosotros somos conciliadores, queremos un diálogo, pero la Alcaldía de Ibagué nos han incumplido en todos los acuerdos pactados entre los que está la ausencia de operativos contra el transporte ilegal de carros y motos”, dijo Álvaro Tapias.

Según el líder del sector transporte, se espera que ese día salgan a las calles taxis, busetas y camperos que se ven perjudicados con la prestación del servicio de transporte ilegal.

“Nos quieren acabar, en estos momentos estamos en cuidados intensivos, no podemos nosotros como dirigentes del gremio dejar acabar el trabajo y el sustento de nuestras familias”, destacó Tapias.

Según relató, un conductor trabaja hasta 15 horas en el día para ir hacia su casa con $15 mil, lo que no les alcanza para sobrevivir “Nos estamos quedando sin como sostener a nuestras familias, por eso pararemos el 27 de octubre por los incumplimientos de las autoridades, necesitamos una lucha frontal contra la ilegalidad”.

En Ibagué hay cerca de 3.100 taxis, mientras que se denuncia que en las calles están trabajando más de 10 mil vehículos particulares y motos que prestan el servicio de transporte público ilegal sin que exista un control para beneficiar a los que si pagan impuestos y seguros para proteger a sus pasajeros.

“Que no les vaya a hacer extraño que el 27 de octubre amanezca bloqueada totalmente Ibagué, porque no se va a prestar el servicio de transporte público, pedimos excusas a los ciudadanos, pero nos obligaron a este paro en defensa del transporte público legal”, puntualizó.