Premio Cafam a la Mujer 2026 conoce los requisitos y cómo postular candidatas

El Premio Cafam a la Mujer abrió su convocatoria para reconocer el trabajo de mujeres que lideran iniciativas sociales y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Además de destacar su labor, el reconocimiento busca dar a conocer estos proyectos y facilitar oportunidades para fortalecerlos.

Adriana Vega, representante del premio, explicó que las candidatas deben ser mujeres mayores de edad que desarrollen proyectos de carácter social. Las iniciativas pueden estar relacionadas con la atención a personas en situación de pobreza, enfermedad o abandono, así como con el apoyo a comunidades que enfrentan distintas dificultades.

Las personas interesadas en postular a una candidata pueden consultar los requisitos en el sitio web del Premio Cafam a la Mujer y presentar la documentación a través de las cajas de compensación familiar o los clubes rotarios de sus respectivas regiones.

Según explicó Vega, el reconocimiento también facilita la creación de alianzas y redes de apoyo para que las mujeres puedan dar a conocer sus proyectos y ampliar su alcance.

Un ejemplo reciente es Chechi Murillo, reconocida como Mujer Cafam 2026 por su trabajo en el mundo de la moda. A través del diseño, Murillo ha promovido una visión más accesible e incluyente de esta industria.

La elección está a cargo de un jurado nacional integrado por seis personalidades de diferentes ámbitos: la abogada María Luisa Mesa Zuleta; María Teresa Pérez, una de las pioneras del premio; María Consuelo Araújo; los periodistas Juan Lozano Ramírez y Germán Santamaría Barragán, y monseñor Rafael Cotrino. El jurado selecciona a la Mujer Cafam y a las dos mujeres que reciben homenajes cada año.

En Bogotá, las postulaciones se recibirán hasta el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 5:00 p. m., a través del correo electrónico premiomujer@cafam.com.co. En las demás regiones, los interesados deben consultar las fechas de cierre y los requisitos directamente con las cajas de compensación familiar o los clubes rotarios correspondientes.