Francis Ford Coppola y Carl Lewis participarán en el World Business Forum Bogotá 2026

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El World Business Forum Bogotá celebrará su undécima edición con una agenda que incluye al cineasta Francis Ford Coppola y al atleta Carl Lewis, junto a otros seis conferencistas. El evento, organizado por WOBI, busca ofrecer herramientas y perspectivas para afrontar los desafíos empresariales actuales a partir de experiencias de distintos sectores. Así lo explicó Marta Lucía Maldonado, Country Manager de WOBI en Colombia.

Francis Ford Coppola, director de El padrino y otras producciones cinematográficas, abordará la creatividad y su relación con el liderazgo empresarial. Maldonado señaló que dirigir una película y una compañía pueden parecer actividades distintas, pero comparten desafíos relacionados con la toma de decisiones, la dirección de equipos y la construcción de proyectos.

El cineasta también cuenta con experiencia empresarial a través de un viñedo en California, una actividad que, según Maldonado, le permite conocer de primera mano las responsabilidades de gestionar un negocio.

Por su parte, Carl Lewis hablará sobre el alto rendimiento y la mentalidad del «yo sí puedo». Su intervención se centrará en las dificultades que aparecen durante el camino hacia una meta, la capacidad de recuperarse de los fracasos y las herramientas para desarrollar resiliencia y perseverancia.

La agenda también incluirá a especialistas en estrategia, innovación, inteligencia artificial y liderazgo, quienes compartirán diferentes perspectivas sobre los retos que enfrentan las organizaciones.

Maldonado explicó que Bogotá será nuevamente la primera sede del World Business Forum dentro del calendario internacional de 2026. Después, el encuentro continuará en Nueva York, México, Milán, Madrid y Sídney, según la representante de WOBI.

Aunque su nombre está asociado al mundo empresarial, el foro no se limita a propietarios de grandes compañías. Según Maldonado, entre los asistentes hay empresarios de diferentes tamaños, emprendedores con negocios consolidados y directivos de diversas áreas y sectores económicos.

La organizadora destacó que uno de los principales aportes del encuentro es la posibilidad de intercambiar experiencias con personas que enfrentan desafíos similares, incluso cuando trabajan en empresas competidoras o en industrias diferentes.

Esta edición se desarrollará bajo el concepto “Trascender. Creando organizaciones sin límites”, con énfasis en el liderazgo, la innovación y la capacidad de las empresas para adaptarse a los cambios.