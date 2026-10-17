Arena en la boca, la obra de teatro que aborda la migración y sus riesgos

La obra de teatro Arena en la boca aborda los riesgos de la migración a través de la historia de Clara Pinilla, una madre colombiana que, tras vivir situaciones de extrema violencia, cruza el desierto con sus dos hijos para llegar a Estados Unidos. Durante el trayecto, es detenida por la patrulla fronteriza.

En A Vivir Que Son Dos Días hablamos con Yuly Paola Pérez, protagonista de la obra, quien contó lo que ha significado interpretar a una mujer que debe abandonar su país y enfrentar las dificultades de llegar a un lugar desconocido.

Para la actriz, esta historia le ha permitido acercarse de otra manera a las experiencias de quienes migran por razones como la violencia, la búsqueda de oportunidades o los desastres naturales. Pérez también destacó la fortaleza que requiere tomar esta decisión y la importancia de encontrar personas solidarias durante el proceso.

La obra cuenta con un elenco de seis actores y una puesta en escena en la que la arena forma parte de la propuesta visual y poética. Además de abordar una realidad compleja, incorpora el humor, situaciones cotidianas y elementos de la cultura boyacense para conectar con el público.

Arena en la boca tendrá sus últimas funciones este sábado 17 de octubre a las 7:30 p. m. y el domingo 18 a las 5:00 p. m., en La Factoría Tino Fernández, en Bogotá. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de “L’Explose” https://www.lexplose.com/producto/obra-arena-en-la-boca/.