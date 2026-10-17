“El contrabando de arroz nos está acabando”: Ismael Vargas, arrocero del Tolima

Tolima

Siguen conociéndose las voces desde el sector arrocero sobre la complicada situación que enfrenta el gremio, a los altos costos de los insumos y a los bajos precios de la carga de arroz, se le suma la competencia que enfrentan con la llegada de arroz de contrabando.

Ismael Vargas, agricultor del municipio de Purificación, Tolima, en diálogo con Caracol Radio explicó la forma como afecta al gremio el contrabando de arroz e hizo un llamado al Gobierno Nacional a defender la producción nacional.

“Hace dos años comenzó esta crisis, por el Ecuador nos está ingresando mucho arroz que viene de países donde subsidian aproximadamente el 30% de la cosecha, mientras que en Colombia no hay subsidios, a ellos les sale muy barato producirlo”, dijo Ismael Vargas.

El agricultor reconoció que bajo estas circunstancias no pueden ser competitivos con el arroz ilegal que está ingresando al país y que inunda el mercado dejando en la ruina a los arroceros de diferentes regiones.

“Por mucho que optimicemos va a ser imposible, por eso hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que nos sentemos en mesas de trabajo en las que se tomen decisiones para proteger la producción nacional”, resaltó.

Hay zonas del país como el suroriente del Tolima donde el 80% de la economía depende del cultivo del arroz, lo que ha ocasionado una crisis profunda a estas comunidades que ven como el negocio que un día fue prospero hoy se quiebra.

Piden al Gobierno Nacional activar la protección de la producción nacional

Los arroceros aseguran que en el TLC con los Estados Unidos y en el acuerdo de la CAN hay unas salvaguardas con las que el Estado Colombiano podría defender a los productores nacionales.

“Están plasmadas salvaguardas cuando se ve afectada la economía, el trabajo, la soberanía alimentaria y competencia desleal, que se sienten a revisar y miren que se puede hacer”, resaltó el arrocero del suroriente del Tolima.

Hay que resaltar que en el año 2030 al país podrá ingresar arroz proveniente de los Estados Unidos con arancel 0, situación que terminaría de acabar con la producción nacional advierte desde el gremio.

El Banco Agrario nos les da opción de pago

Finalmente, Ismael Vargas, productor del municipio de Purificación, sostuvo que otro problema que tienen en la actualidad es que el Banco Agrario entregó la carteta de los créditos a una casa de cobro que los tiene asfixiados y a punto de ser embargados.

“En tiempo exprés estas casas están generando embargos, es complicada la situación, nos tiene asfixiados, es un estrés, hacemos un llamado a qué permitan una condonación de intereses y se permita una refinanciación a todos estos créditos para salvar a los agricultores”, puntualizó.