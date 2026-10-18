Ministerio de Transporte unifica pico y placa ambiental para la zona del Parque Natural Los Nevados

Tolima

Esta medida nacional unifica los criterios de movilidad para todo el corredor, abarcando tanto el tramo correspondiente al departamento del Tolima como el del departamento de Caldas, dando respuesta a la necesidad de coordinar los controles en esta importante zona de alta fragilidad ambiental.

La medida aplicará los sábados, domingos y festivos, entre las 5:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, para automóviles, camperos, camionetas, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos y vehículos híbridos.

Frente a la expedición de este nuevo marco normativo nacional, el secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, Mario Alberto Tovar, aclaró los detalles y alcances de la medida para los usuarios y turistas que transitan por la zona:

“El Ministerio de Transporte, con ocasión de la sentencia 1716 del 2020, ha expedido el acto administrativo que regula el pico y placa en el corredor vial de Murillo hacia Manizales. ¿Qué diferencias tiene este acto administrativo respecto del que había expedido el departamento del Tolima? Que incluye el tramo vial que corresponde al departamento de Caldas”, sostuvo Mario Tovar.

El secretario también confirmó que la implementación de esta disposición nacional no altera la logística de los dígitos que ya venían operando en la región, permitiendo una transición fluida y sin confusiones para los actores viales:

“Seguiremos trabajando con los mismos números de placas que veníamos aplicando con el acto administrativo expedido por el departamento del Tolima y con las demás restricciones de velocidad que no deben superar los 30 km/h”, detalló el funcionario.

También se ratificaron los límites estrictos para la circulación de automotores pesados y de servicio público de gran capacidad dentro del sector regulado para proteger la infraestructura y el entorno ecológico:

“No se permite vehículos de más de 3.4 toneladas ni vehículos que movilicen más de 19 pasajeros. Estamos con seguridad vial en el territorio”, puntualizó Mario Tovar.