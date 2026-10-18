Juan José Velásquez ganó medalla de plata en la Copa Mundo de BMX Racing en China

El bicicrosista colombiano Juan José Velásquez obtuvo la medalla de plata en una de las rondas de la Copa Mundo de BMX Racing, disputada en Chongli, China. El deportista, integrante de la Liga de Bogotá y con 14 años de trayectoria en esta disciplina, alcanzó el segundo lugar en su debut en la categoría élite.

Velásquez participó durante dos fines de semana consecutivos en competencias realizadas en Montaigu y Chongli. En la primera parada alcanzó las semifinales y, al día siguiente, quedó eliminado en los cuartos de final. Durante el segundo fin de semana consiguió avanzar hasta la final y terminó en el segundo puesto. En la jornada posterior volvió a competir, pero no logró superar los cuartos de final.

El colombiano destacó la oportunidad de compartir pista con deportistas de alto nivel, entre ellos campeones mundiales y medallistas olímpicos.

“Esta fue mi primera Copa Mundo en élite y fue como el debut de quedar segundo, primera vez corriendo como élite y todo fue muy bien, gracias a Dios”, afirmó.

Su participación en estas rondas hace parte del proceso de preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De cara a la próxima temporada, Velásquez explicó que Colombia buscará sumar puntos para ampliar su representación en el BMX Racing.

El objetivo, según el deportista, es que el país pueda clasificar a tres hombres y dos mujeres a las justas olímpicas, por lo que considera fundamental obtener buenos resultados en las próximas competencias.

“Es un orgullo saber que hay muchos jóvenes o niños que me admiran desde ya. Eso de verdad que es muy alegre para mí”, expresó Velásquez, quien espera que su trayectoria sirva de motivación para las nuevas generaciones de bicicrosistas.