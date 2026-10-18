Seba Seba, la panadería de colombianos en New York que recibió la visita del alcalde Zohran Mamdani

Seba Seba, la panadería de colombianos en Nueva York que recibió la visita del alcalde Zohran Mamdani

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, visitó Seba Seba, una panadería colombiana ubicada en Queens, donde probó productos tradicionales como el pandebono y el aguapanela. La visita fue anunciada a los propietarios con varios días de anticipación.

Luis Velásquez, quien fundó el establecimiento junto a su hermano Rubén, describió el encuentro como una grata sorpresa y un reconocimiento al trabajo que su familia ha realizado durante casi cuatro décadas.

La historia de Seba Seba comenzó en 1987, cuando los hermanos Velásquez y sus esposas decidieron abrir una panadería en Nueva York. Sin capital suficiente ni experiencia previa en el negocio, asumieron todas las labores de administración y producción, con jornadas que llegaban a las 18 horas diarias. Actualmente, el establecimiento emplea a cerca de 20 personas.

El nombre de la panadería también tiene una historia familiar. Amanda, madre de los fundadores, acostumbraba a preparar pequeñas tostadas de pan para sus amigas en Medellín. Ellas bromeaban con que eran tan apetitosas que daban ganas de seguir comiendo, o de «cebarse». A partir de esa expresión, una de las hermanas de Luis propuso llamar al negocio Seba Seba.

Entre sus productos se encuentran pandebonos, almojábanas, buñuelos, pan de leche, galletas cucas y tortas para diferentes celebraciones. También ofrecen mezclas empacadas para preparar algunos de estos alimentos en casa.

Durante diciembre, la demanda aumenta por las celebraciones navideñas de la comunidad colombiana. Según explicó Luis, el 24 y el 31 de diciembre son jornadas especialmente exigentes, en las que el equipo trabaja durante el día y la noche para preparar buñuelos, natilla y otros productos tradicionales.