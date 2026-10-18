La Sinfonía de los Bichos Raros, de Puerto Candelaria, llega al cine de Colombia el 22 de octubre

La Sinfonía de los Bichos Raros, de Puerto Candelaria, llega a los cines de Colombia el 22 de octubre

La Sinfonía de los Bichos Raros, el universo musical creado por la agrupación colombiana Puerto Candelaria, llegará a las salas de cine del país el próximo 22 de octubre. La película, dirigida por Julián Duque y Felipe Martínez, fue seleccionada para participar en la sección Sitges Family del Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, donde tuvo su estreno mundial.

La historia sigue a Macha, una cucaracha adolescente que sueña con convertirse en cantante. Cuando la legumbrería de su padre enfrenta la amenaza de cierre, decide reunir a sus amigos, un grupo de bichos raros, para participar en un concurso de talentos humanos. A través de esta aventura, la película aborda temas como la amistad, la identidad y las dificultades de quienes buscan cumplir sus sueños.

El proyecto nació en 2021 como una propuesta musical de Puerto Candelaria y posteriormente llegó al teatro y a la literatura. Juancho Valencia, líder de la agrupación y director creativo de la película, destacó que llevar esta historia al cine representa uno de los proyectos más ambiciosos de la banda y de Merlín Producciones.

Por su parte, el director Julián Duque explicó que uno de los principales desafíos fue adaptar el universo musical a una historia cinematográfica. Según señaló, las canciones fueron fundamentales para desarrollar la narrativa y conectar la película con el proyecto original de Puerto Candelaria.

Para conformar el elenco, la producción tuvo en cuenta las capacidades musicales de los intérpretes. La rapera bogotana Kei Linch interpreta a Yeisy, la araña, mientras que Rana, integrante de Zona Prieta, da vida al Ciempiés. También participan Catalina Calle, quien interpreta a Macha, y los actores Luces Velásquez y Jacques Toukhmanian.

La película fue rodada completamente en Medellín, con talento colombiano y sin utilizar inteligencia artificial, según informó la producción. Es una coproducción de Merlín Producciones, Diptongo Media Group y Teleantioquia, con una banda sonora compuesta y producida por Juancho Valencia.

Su llegada a las salas de cine colombianas se produce después de su paso por Sitges, uno de los principales encuentros internacionales dedicados al cine fantástico. La película estará disponible en el país a partir del jueves 22 de octubre.