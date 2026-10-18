Autoridades exige acelerar medidas de seguridad ante nuevos ataques con drones en el Huila

Neiva

Ante los últimos hechos de orden público, huilenses, solicitan al Gobierno Nacional agilizar la implementación de las medidas de seguridad anunciadas para enfrentar los ataques con drones contra la Fuerza Pública. La petición se produce ante la repetición de estos hechos violentos en diferentes municipios del departamento.

De acuerdo con el balance oficial, entre el 7 de agosto y el 16 de octubre se registraron nueve ataques en Teruel, Algeciras, La Plata, Neiva, Aipe y Palermo. Frente a este panorama, se insiste en la necesidad de fortalecer la capacidad de reacción de la Policía y el Ejército, mediante herramientas tecnológicas que permitan reducir los riesgos para los uniformados.

Entre las principales solicitudes figura la entrega prioritaria de equipos antidrones, el cerramiento y reforzamiento perimetral de once estaciones policiales y el adelanto, si es posible, del regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), previsto para noviembre. Asimismo, pidió intensificar las labores de inteligencia.

Vale la pena señalar, que muchas instalaciones policiales están cerca de viviendas, comercios y centros educativos, lo que incrementa el peligro para familias, estudiantes y trabajadores. Además, señaló que la inseguridad afecta la llegada de turistas, frena las inversiones y pone en riesgo el empleo y las actividades productivas.