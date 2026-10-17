Opitatón 2026 llegará a tres municipios del Huila para recolectar residuos y proteger el medioambien

Neiva

Las autoridades ambientales del Huila ultiman detalles para la realización de la Opitatón 2026, una estrategia que busca fortalecer la cultura del reciclaje y evitar la contaminación generada por elementos que requieren un tratamiento especial. La actividad se desarrollará los días 20, 21 y 22 de octubre en los municipios de Garzón, Pitalito y Neiva.

Durante las jornadas se recibirán pilas, radios, neveras, estufas, grabadoras, luminarias y otros aparatos eléctricos y electrónicos. También se habilitará la recepción de empaques y envases de plaguicidas utilizados en actividades agrícolas y domésticas, con el propósito de garantizar que estos elementos sean gestionados de manera adecuada.

Las autoridades advirtieron que “arrojar este tipo de materiales en lugares no autorizados puede ocasionar graves afectaciones al suelo, las fuentes hídricas y el aire, además de representar riesgos para la salud humana. Por esta razón, hicieron un llamado a la comunidad para que participe activamente en la campaña y entregue los residuos en los puntos dispuestos”, expreso Jessica Falla, autoridad ambiental.

La Opitatón 2026 contará con el respaldo de las administraciones municipales. Existen programas posconsumo y gestores autorizados, responsables de recibir los elementos y certificar su entrega. La iniciativa pretende consolidar el compromiso ciudadano con el cuidado ambiental y fomentar prácticas responsables en el manejo de residuos especiales.