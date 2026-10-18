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18 oct 2026 Actualizado 17:09

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Doble homicidio en cementerio de Pitalito, identifican a las víctimas del ataque armado

Las víctimas fueron atacadas por hombres en moto en El Campanario, uno de los fallecidos tenía 18 anotaciones judiciales.

Habrían sido atacados por los ocupantes de una motocicleta NKD, Foto Redes Sociales.

Habrían sido atacados por los ocupantes de una motocicleta NKD, Foto Redes Sociales.

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La violencia volvió a sacudir a Pitalito, Huila, tras un ataque armado que dejó dos personas muertas en el parqueadero del cementerio El Campanario. El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 18 de octubre, en una zona rural del municipio. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Miguel Cabrera Núñez, de 29 años, conocido con el alias de ‘Junior’, y Valentina Betancourt. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, ambos habrían sido atacados por los ocupantes de una motocicleta NKD, quienes les dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

Según se conoció, Cabrera Núñez había recuperado la libertad aproximadamente seis meses antes del crimen y registraba 18 anotaciones judiciales en calidad de indiciado, relacionadas con presuntos hechos de hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Por su parte, Valentina Betancourt tenía una anotación por el delito de receptación.

El caso genera preocupación entre los habitantes de Pitalito, donde días atrás también se reportaron actos vandálicos en otro cementerio del municipio. En ese episodio, varias bóvedas y tumbas resultaron afectadas por daños que, según las primeras versiones, habrían sido ocasionados por jóvenes.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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