Doble homicidio en cementerio de Pitalito, identifican a las víctimas del ataque armado

Neiva

La violencia volvió a sacudir a Pitalito, Huila, tras un ataque armado que dejó dos personas muertas en el parqueadero del cementerio El Campanario. El hecho ocurrió durante la mañana del domingo 18 de octubre, en una zona rural del municipio. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del doble homicidio.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Miguel Cabrera Núñez, de 29 años, conocido con el alias de ‘Junior’, y Valentina Betancourt. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, ambos habrían sido atacados por los ocupantes de una motocicleta NKD, quienes les dispararon y posteriormente huyeron del lugar.

Según se conoció, Cabrera Núñez había recuperado la libertad aproximadamente seis meses antes del crimen y registraba 18 anotaciones judiciales en calidad de indiciado, relacionadas con presuntos hechos de hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Por su parte, Valentina Betancourt tenía una anotación por el delito de receptación.

El caso genera preocupación entre los habitantes de Pitalito, donde días atrás también se reportaron actos vandálicos en otro cementerio del municipio. En ese episodio, varias bóvedas y tumbas resultaron afectadas por daños que, según las primeras versiones, habrían sido ocasionados por jóvenes.