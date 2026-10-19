Ejército desactivó explosivos instalados en alcantarillas de la vía Panamericana, en Cauca

Caracol Radio confirmó que tropas del Ejército Nacional, a través del Grupo Marte, adelantan labores de desactivación de explosivos instalados en alcantarillas de la vía Panamericana, entre el sector de Piedra Sentada y el peaje de El Bordo, en el departamento del Cauca.

Los uniformados realizan la intervención de los artefactos explosivos ubicados en este corredor vial, en medio de las labores de seguridad para evitar afectaciones a quienes transitan por esta carretera del suroccidente colombiano.

La situación se registra en un tramo estratégico de la vía Panamericana, que conecta diferentes municipios del Cauca y es fundamental para la movilidad y el transporte de mercancías en la región.

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