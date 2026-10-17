Victoria’s Secret Fashion Show 2026: hora en Colombia, dónde verlo gratis y modelos confirmadas

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizará este domingo 18 de octubre en California, Estados Unidos, con una pasarela que reunirá a modelos internacionales y presentaciones musicales de artistas de hip hop, pop y country.

El evento podrá seguirse gratis por internet y tendrá como escenario los Sony Pictures Studios, en Culver City, cerca de Los Ángeles.

La edición de este año contará con figuras como Adriana Lima, Gigi Hadid y Candice Swanepoel, además de actuaciones de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y KATSEYE. La programación también contempla la elección de una nueva modelo para la marca, quien obtendrá un contrato con IMG Models.

¿A qué hora es el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Colombia?

La transmisión principal está programada para las 7:30 p. m., hora del Este de Estados Unidos, el domingo 18 de octubre. Para quienes siguen el evento desde Colombia, es importante tener en cuenta la diferencia horaria al momento de conectarse.

La previa, conocida como Pink Carpet, comenzará a las 7:00 p. m., hora del Este, con entrevistas y contenido sobre los invitados. Esta parte estará a cargo de Scott Evans y Zanna Roberts Rassi.

El espectáculo principal empezará media hora después, con las modelos en la pasarela y las actuaciones musicales. La organización todavía no ha informado el orden de las presentaciones ni qué artistas acompañarán cada segmento.

Dónde ver gratis el desfile de Victoria’s Secret 2026

El desfile podrá verse gratuitamente a través del canal oficial verificado de Victoria’s Secret en YouTube. La marca también anunció transmisiones y contenido relacionado con el evento en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok.

Los espectadores podrán conectarse desde computadores, teléfonos celulares, tabletas y televisores inteligentes compatibles. Para encontrar la emisión, pueden ingresar al canal oficial de la marca en YouTube y buscar el Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

Además, se anunció la posibilidad de seguir el evento en funciones especiales en diez complejos de AMC seleccionados en Estados Unidos.

Qué modelos desfilarán en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026

La lista de modelos confirmadas incluye a Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Alex Consani y Paloma Elsesser. También participarán Imaan Hammam, Anok Yai, Abby Champion, Devyn Garcia, Grace Elizabeth, Joan Smalls y Liu Wen.

La convocatoria reúne a modelos de distintas generaciones vinculadas con la marca. Lima y Swanepoel han participado en ediciones anteriores, mientras que Hadid, Graham, Consani y Elsesser han formado parte de las entregas más recientes.

El desfile volverá a combinar moda y entretenimiento, una fórmula que caracteriza el espectáculo y que en esta ocasión se desarrollará desde California, después de las ediciones celebradas en Nueva York en 2024 y 2025.

Megan Thee Stallion, Tate McRae y KATSEYE estarán en el desfile

La música será otro de los ejes de la gala. Megan Thee Stallion llevará el hip hop al escenario, mientras que Tate McRae participará con su propuesta pop. La cantante Megan Moroney representará al country y el grupo KATSEYE completará la programación musical anunciada.

KATSEYE surgió del programa de competencia The Debut: Dream Academy, desarrollado por HYBE y Geffen Records. Su participación suma una propuesta de pop internacional a un espectáculo que combina presentaciones en vivo con pasarelas.