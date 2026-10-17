Tras la captura alias “Julito”: ofrecen $40 millones por los otros cinco más buscados de Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga ofrece una recompensa de 40 millones de pesos por información que permita capturar a los cinco hombres que permanecen en el cartel de los más buscados del área metropolitana.

El alcalde Cristian Portilla confirmó que la recompensa busca localizar a los demás hombres incluidos en el cartel, del que ya fue retirado alias “Julito”, un joven de 18 años señalado de estar relacionado con cerca de 20 homicidios.

“Ya este alias Julito cayó, pero quedan todavía cinco bandidos más”, afirmó Portilla al anunciar que la administración municipal ofrece recompensa por información que permita dar con su paradero.

Las autoridades buscan a alias ‘Yender’, ‘Suescun’, ‘Fabián’ y ‘Mau’, además de Carlos Eduardo Granados Rodríguez, quienes continúan incluidos en el cartel de los más buscados del área metropolitana de Bucaramanga.

La administración municipal pidió a los ciudadanos entregar información que permita identificar su ubicación y facilitar su captura.

Alias ‘Julito’ estaría relacionado con 20 homicidios

Alias ‘Julito’ fue capturado durante un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía contra la organización delincuencial “Los del Sur”, realizado en la zona rural de Floridablanca.

Según las investigaciones, el joven sería uno de los principales integrantes del componente sicarial de esta estructura y estaría relacionado con 19 casos de homicidio que continúan bajo investigación.

Entre esos hechos está la masacre de Villa Esperanza, en Floridablanca, que dejó cuatro personas muertas. También se investiga su posible participación en otros homicidios y casos de feminicidio.

El joven había sido detenido en enero de 2026, cuando todavía era menor de edad. Sin embargo, en abril se fugó de un centro de atención para adolescentes en Bogotá, mientras era trasladado a una cita médica.

Durante el reciente operativo también fueron capturados otros cuatro hombres y las autoridades detuvieron a un adolescente. Además, se incautaron cuatro armas de fuego, municiones, cerca de 4.000 dosis de base de coca, más de cuatro kilogramos de marihuana y tres motocicletas.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se defina su situación judicial.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga pidió a los ciudadanos suministrar información que permita localizar a las cinco personas que continúan en el cartel de los más buscados.

Las denuncias pueden realizarse a través de la línea de emergencias 123 o mediante los canales oficiales de la Policía. La información suministrada será manejada bajo reserva.