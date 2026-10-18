Ataque a bus en Santander: anuncian recompensa y habrá consejo de seguridad en Cerrito

Las autoridades de Santander tienen información preliminar sobre los hombres que habrían participado en la incineración de un bus de servicio público en la vía Málaga–Cerrito. El gobernador Juvenal Díaz anunció que ofrecerán una recompensa para facilitar su captura, aunque todavía no se ha definido públicamente el monto.

El mandatario aseguró que ya trabajan con el Ejército y la Policía para localizar a los sospechosos. “Tenemos una información preliminar de dónde viven, de qué hacen, de cómo se relacionan y vamos a ofrecer una recompensa importante”, afirmó Díaz.

Hoy, domingo 18 de octubre se realizará un consejo de seguridad en Cerrito. La reunión fue convocada después del ataque ocurrido el sábado en el sector del páramo del Almorzadero, donde dos hombres armados interceptaron un bus de servicio público, obligaron a sus ocupantes a bajar y posteriormente incendiaron el vehículo. No se reportaron personas heridas.

Las autoridades investigan la posible participación del ELN. El mayor Douglas Arenas, secretario de Seguridad de Santander, señaló que las primeras informaciones apuntan a integrantes de esa organización, aunque todavía no se ha confirmado su responsabilidad.

El funcionario explicó que el páramo del Almorzadero es un corredor estratégico por su cercanía con Arauca y Norte de Santander, una ubicación que, según las autoridades, facilita el desplazamiento de integrantes de estructuras armadas ilegales hacia Santander y su posterior regreso a otros territorios.

El Ejército y la Policía mantienen acciones para localizar a los responsables. Arenas informó que el comandante de la Quinta Brigada coordina operaciones militares en el sector y que el Departamento de Policía Santander participa en las labores de búsqueda.

La Gobernación busca que personas que conozcan a los sospechosos suministren información que permita capturarlos. Hasta el momento no se han anunciado detenciones relacionadas con el ataque.

El consejo de seguridad permitirá revisar la situación de orden público en Cerrito. Así las medidas de vigilancia sobre este corredor vial. Las decisiones que se adopten durante la reunión aún están pendientes de conocerse.