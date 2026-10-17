HIC entrega reporte de seis heridos tras presunto ataque sicarial y accidente en Santander

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) entregó un balance médico de las seis personas que ingresaron al centro asistencial después del presunto ataque sicarial y el accidente de tránsito ocurrido en la autopista Piedecuesta–Floridablanca, en Santander.

De acuerdo con el reporte del hospital, entre los pacientes atendidos hay cuatro adultos y dos menores de edad. Algunos ingresaron con heridas por arma de fuego y otros con traumatismos relacionados con el accidente.

“Actualmente se encuentran bajo observación médica y reciben atención integral acorde a sus necesidades específicas”, informó la institución en el comunicado emitido el viernes 16 de octubre.

Los pacientes ingresaron al hospital después de un grave accidente registrado en la autopista Piedecuesta–Floridablanca, cuando varias personas se desplazaban en una caravana fúnebre hacia el cementerio Tierra Santa, en Floridablanca.

Según las versiones preliminares, hombres armados habrían disparado contra los ocupantes de un vehículo rojo. El ataque habría provocado un accidente que involucró a otros más, uno de los cuales terminó incendiado.

Entre los heridos llevados al HIC fueron identificados Wilber Hernández Colmenares, oriundo de Puerto Wilches, y Sandra Isaza, según la información preliminar conocida sobre el caso.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes participaron en el presunto ataque armado y cómo se produjo el accidente.