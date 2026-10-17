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“Que esa platica vaya a inversión”: Meisel sobre referendo para reducir Congreso, consejos y otros

En los próximos días, el senador Carlos Meisel inscribirá oficialmente en la Registraduría un comité promotor para impulsar un referendo que busca reducir el tamaño del Estado, fortalecer la descentralización y modernizar la justicia en Colombia.

La propuesta abre el debate sobre el número de congresistas, diputados, concejales y otros funcionarios de corporaciones públicas.

Según el senador, “este país puede funcionar igual o mucho mejor sin la necesidad de tener 13.000 concejales, 500 diputados, 267 congresistas (…) en la rama judicial se puede hacer un esfuerzo, pues hoy tenemos seis altas cortes”, dijo.

Al respecto, el congresista defendió su propuesta de referendo en los micrófonos de Caracol Radio. Y es que, aunque un sector de la ciudadanía está de acuerdo, algunas voces desde el Pacto Histórico han asegurado que esto limitaría la representatividad política y el funcionamiento de la justicia, como quien dice, acabaría con los contrapesos y la democracia.

El senador respondió: “Claro que el congreso se puede reducir, claro que las asambleas departamentales se pueden reducir y los concejos también (...) Y que esa platica se vaya para inversión”.

Y agregó: “amo la democracia, y hasta que no se invente ningún sistema mejor en el mundo, la voy a defender hasta con la vida, si es necesario”.

Además, insistió en que la reducción del tamaño de las corporaciones públicas no significa eliminar la participación política de los ciudadanos. “Queremos es optimizar los recursos”, explicó que se pueden redistribuir las funciones.