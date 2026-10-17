Presidente Abelardo de la Espriella destaca operativo en Santa Marta contra “Los Pachenca”

El presidente Abelardo de la Espriella destacó este sábado la incautación de una caleta de armas en Santa Marta, que pertenecería al Frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o “Los Pachenca”.

De acuerdo con el mandatario, en el operativo fueron incautados 27 fusiles, un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos.

A través de su cuenta de X, De La Espriella aseguró: “Vamos a perseguir a estos narcoterroristas con toda la fuerza legítima del Estado: capturarlos o darlos de baja en operaciones, y quitarles las armas y los recursos con los que financian el crimen. El material quedó a disposición de la Fiscalía”.

Por su parte, el senador Honorio Henríquez respaldó el operativo: “Menos armas en poder de los criminales, son menos delitos para Santa Marta y el Magdalena”,

Henríquez agregó: “la paz se construye desde la ley y es su aplicación efectiva la que genera confianza entre los ciudadanos”.