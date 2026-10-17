Choque entre senadores Germán Rodríguez y Alejandra Omaña por una demanda de alimentos: ¿qué pasó?

Los senadores Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, y Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, se han enfrascado en una pelea en el Capitolio Nacional. Aunque han debatido por varios temas relacionados al gobierno de Abelardo de la Espriella, el choque se escaló por cuenta de la discusión sobre el aborto libre.

Esto, luego de una audiencia pública que se desarrolló el pasado 15 de octubre, en donde se debatió el proyecto de acto legislativo para que la vida sea reconocida desde la concepción, lo que iría en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

Organizaciones y mujeres feministas expusieron sus argumentos para pedir que el proyecto sea archivado. Entretanto, el senador Rodríguez publicó un video en el que defendió la iniciativa y habló sobre el aborto mientras mostraba la imagen de un feto de plástico. Además, se refirió al Pacto Histórico como “pro muerte”.

Luego de eso, la senadora Omaña lo cuestionó sacando a la luz una supuesta demanda de alimentos: “En la audiencia pública denunciamos la extrema incoherencia de los firmantes de este acto legislativo (...) tenemos que denunciar que el senador Germán Rodríguez ha sido demandado por alimentos por no responder por uno de sus hijos”, dijo Omaña.

Al respecto, Rodríguez le respondió: “Hace casi 20 años tuve dos demandas por alimentos. Cuando se cerró el proceso, jamás he fallado, ni un solo minuto (...) Esto no se hace, senadora Alejandro Amaña. Una cosa son las peleas políticas, y otra es que usted se meta con lo más sagrado que tiene un hombre, que es su familia”.

Y le respondió nuevamente Omaña: “No mienta senador. Una de las demandas por alimentos que usted tiene es de 2016. A usted no le gusta que se metan con ‘lo más sagrado’, y a nosotras no nos gusta que usted se metan con lo más sagrado que nosotras tenemos que son nuestros derechos”.