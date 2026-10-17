Orden público alterado en el Huila, crece el riesgo para la población civil

Neiva

Los ataques con drones contra la Fuerza Pública en el Huila comienzan a generar preocupación entre las autoridades y las comunidades. El caso más reciente ocurrió en Teruel, donde un artefacto explosivo cayó en el patio de una vivienda, al parecer por una falla en la manipulación del dispositivo o por las condiciones del viento. Este sería el séptimo ataque registrado en los últimos dos meses.

La situación también encendió las alarmas en Teruel, donde más de 300 estudiantes fueron trasladados preventivamente, a otro lugar para continuar sus actividades académicas, debido a la cercanía de la institución educativa con la estación de Policía. Entre las propuestas se encuentran la instalación de estructuras de malla en algunas estaciones y la incorporación de cámaras de alta tecnología para fortalecer las labores de vigilancia e inteligencia.

El secretario de Gobierno, Camilo Castrillon, explicó que “la adquisición de equipos antidrones representa un desafío económico y operativo para el departamento. Según indicó, estos dispositivos pueden costar entre un millón a dos millones de pesos, con una cobertura aproximada de uno a tres kilómetros. Además, advirtió que la tecnología utilizada por los delincuentes evoluciona constantemente, lo que puede dejar obsoletos algunos sistemas de inhibición en pocos meses”.

Finalmente, Castillón aseguró que la Gobernación ha adquirido equipos mediante el Fondo de Seguridad Territorial y adelanta procesos de contratación para incorporar drones y otras herramientas tecnológicas. Asimismo, señaló que la Fuerza Pública cuenta con algunos sistemas inhibidores instalados en puntos estratégicos.