Mercado campesino ‘Cosechas de mi tierra’ en Unitecnar

Comprar alimentos frescos y apoyar al campo, todo en un mismo lugar. Eso encontraron los cartageneros en “Cosechas de mi tierra”, el mercado campesino que vendió $6.200.000 y que acercó productos nutritivos, mientras el dinero llegaba directamente a quienes cultivan la tierra.

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La actividad fue liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, en alianza con Unitecnar y la Armada de Colombia. Su objetivo fue fortalecer la economía campesina y garantizar a las familias cartageneras alimentos de calidad, a precios justos y sin intermediarios.

En las instalaciones de Unitecnar, estudiantes, vecinos y transeúntes llevaron a sus mesas productos frescos de la canasta básica, como frutas, verduras y tubérculos, cultivados por campesinos de la región. Además, encontraron café, vinos, arepas, salsas artesanales, pasteles, y artesanías.

“Participaron 17 campesinos de la ruralidad cartagenera y 6 transformadores de alimentos, quienes llegaron con el fruto de su trabajo y la esperanza de que cada venta se convierta en sustento para sus familias”, señaló Julia Luna por parte del PES- Pedro Romero.

Uno de ellos, Humberto Montalván, propietario de Salsas Artesanales Montalván, expresó su alegría por volver a un espacio como este: “Felices de estar nuevamente en un mercado campesino. Gracias por el apoyo a todos los que trabajamos en el campo. Queremos que se repitan estos espacios”.

Para los compradores, la jornada significó acceso a alimentos buenos y a mejores precios, además de la satisfacción de saber que su dinero llegaba directamente a manos de quienes cultivan el campo. Así lo señaló el sargento segundo Edwin Prada, de la Armada de Colombia.

Desde la academia, Alejandra Buelvas, directora de Proyección Social de Unitecnar, destacó el sentido de la alianza: “El propósito es un proyecto comunitario que nos integre y facilite el acercamiento y la entrada al territorio como instituciones”.

Al final de la jornada, las canastas quedaron más livianas, pero los corazones, más llenos. Con espacios como este, el PES – Pedro Romero busca que cada cosecha tenga siempre quien la reciba.