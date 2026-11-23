Más de 13,6 toneladas de residuos aprovechables fueron recuperadas durante la segunda edición de ‘La Gran Reciclatón con Moncho’, una iniciativa de Pacaribe que vinculó a cerca de 4.500 familias de Cartagena durante cinco semanas de actividades ambientales.

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En esta versión participaron 11 conjuntos residenciales, cuyos habitantes recolectaron materiales como plástico, vidrio, metales, botellas PET, cartón, libros, cuadernos y tapas. Todo lo recuperado fue entregado a seis asociaciones locales de recicladores de oficio, como parte de una estrategia para promover el aprovechamiento de residuos y fortalecer la economía circular.

El concurso reconoció a dos comunidades por sus resultados. En la categoría de conjuntos con hasta 300 apartamentos, el primer puesto fue para Villa Liliana, ubicado en Alcibia, con 1.981,75 kilogramos de material recolectado. Por su parte, Territorio Mío Apartamentos ganó en la categoría de más de 301 unidades residenciales, al reunir 3.288 kilogramos.

Como reconocimiento, ambos conjuntos recibirán parques infantiles fabricados con material reciclado. La entrega estará a cargo de Moncho, la mascota ambiental de Pacaribe, en las próximas semanas.

Durante la campaña, el equipo de la empresa realizó jornadas pedagógicas para enseñar a los residentes cómo separar correctamente los residuos desde sus hogares y efectuó pesajes semanales para hacer seguimiento a la participación de cada comunidad.

Andrés Gaitán, gerente de Pacaribe, destacó la vinculación de las familias y señaló que la primera edición, desarrollada en instituciones educativas, permitió recuperar cerca de 7,5 toneladas. En esta ocasión, la iniciativa llegó a las propiedades horizontales y duplicó el volumen de material aprovechable recolectado.