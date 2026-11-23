La Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) convocó a representantes de distintos sectores del Caribe colombiano para avanzar en la construcción de una agenda regional que fortalezca la enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

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La jornada se desarrolló el viernes 20 de noviembre en el campus Casa Lemaitre, en el barrio Manga, durante el Encuentro STEM+ Región Caribe 2026. La iniciativa fue liderada por la Fundación Siemens Stiftung, la UTB, Uniminuto y la Gobernación de Bolívar, en articulación con la Red STEM Latinoamérica, plataforma que reúne organizaciones de 14 países de la región.

Al espacio asistieron delegados de Cartagena, Mompox, Lorica y Barranquilla, así como de los departamentos de Magdalena y Cesar. También participaron entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Educación Nacional, la Alcaldía de Cartagena, la Cámara de Comercio de Cartagena, Grupo Argos, Serena del Mar y Colectivo Traso, entre otros actores.

Uno de los objetivos centrales fue conectar los proyectos que ya se desarrollan en los territorios y establecer una ruta de trabajo con prioridades, compromisos y responsables para fortalecer el ecosistema STEM+. Durante las mesas de trabajo se compartieron experiencias locales y se identificaron oportunidades para ampliar el acceso a estas áreas del conocimiento, especialmente entre niños y jóvenes.

Lenny Romero, decana de la Dirección de Ciencias Básicas de la UTB, destacó la importancia de acercar estas disciplinas a las nuevas generaciones desde edades tempranas y promover habilidades como el pensamiento crítico, la curiosidad y la resolución de problemas.

La programación también incluyó la presentación de la Red STEM Latinoamérica, espacios de diálogo sobre los avances y retos de los territorios y una Ruta de los Museos por el patrimonio histórico y cultural de Cartagena, con el acompañamiento del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).