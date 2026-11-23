Surtigas hizo un llamado a los usuarios y a las comunidades para facilitar el trabajo de sus equipos técnicos y mantener relaciones de respeto durante las visitas que realizan para garantizar la prestación del servicio de gas natural.

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La compañía señaló que sus colaboradores y contratistas desarrollan labores de revisión, mantenimiento, atención técnica, suspensión y reconexión en viviendas y establecimientos comerciales de Bolívar, Sucre, Córdoba, Magdalena y Antioquia. Estas actividades están a cargo de personal capacitado y debidamente identificado.

La empresa también destacó que viene promoviendo acciones de prevención y autocuidado para proteger la integridad de quienes realizan estos trabajos y mantener condiciones adecuadas durante la operación.

Desde Surtigas insistieron en que la colaboración de los ciudadanos es importante para que las visitas puedan desarrollarse sin inconvenientes, por lo que invitaron a promover espacios de diálogo, cordialidad y convivencia con los trabajadores que llegan diariamente a atender los requerimientos del servicio.

La compañía reiteró que el bienestar de sus equipos de trabajo está ligado a la prestación segura y continua del gas natural para miles de usuarios en la región.