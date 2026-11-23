La instalación de la nueva tubería que llevará agua potable hacia Nelson Mandela registra un avance del 85 %, según informó Aguas de Cartagena. El proyecto conecta la Variante con este sector de la zona suroccidental y busca fortalecer el abastecimiento en distintos barrios de la ciudad.

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Los trabajos contemplan la instalación de 1,8 kilómetros de tubería de hierro dúctil, con un diámetro de 500 milímetros, mediante una inversión de $7.749 millones. Una vez entre en funcionamiento, la infraestructura permitirá aumentar en 11.000 metros cúbicos diarios la capacidad de distribución desde la Planta de Tratamiento El Cerro.

Además de Nelson Mandela, la nueva conducción beneficiará a habitantes de San Pedro Mártir, El Educador, María Cano, El Silencio, Simón Bolívar, Ciudadela 2000 y Sierrita II, entre otros sectores. También reforzará la distribución hacia las comunidades abastecidas por el Tanque Colinas.

De manera simultánea, Aguas de Cartagena adelanta la recuperación de los pavimentos y andenes intervenidos durante la instalación de las tuberías, con el propósito de restablecer las condiciones de la infraestructura vial de acuerdo con las especificaciones técnicas y los lineamientos de la Secretaría de Infraestructura del Distrito.

Esta intervención hace parte del plan de inversiones de la empresa para ampliar y modernizar la red de acueducto, fortalecer la capacidad operativa del sistema y responder a las necesidades de abastecimiento de una ciudad en crecimiento.