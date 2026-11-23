Los habitantes de la isla de Barú cuentan con un nuevo espacio para la práctica del deporte y la recreación. Se trata de Grande Torino, la primera cancha sintética de fútbol 5 del territorio, un escenario habilitado para que niños, jóvenes y adultos puedan entrenar, participar en torneos y compartir actividades deportivas.

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La iniciativa fue promovida por Guillibaldo Olier Castro y busca ampliar las alternativas de entretenimiento para la comunidad, que durante años no había contado con un escenario de estas características para desarrollar actividades futbolísticas.

La cancha estará disponible para escuelas de formación, encuentros recreativos, campeonatos y actividades de integración. También podrá ser utilizada por turistas, trabajadores y hoteles cercanos interesados en incorporar experiencias deportivas durante su estadía en la isla.

El proyecto contempla, además, una alternativa de alojamiento en el Hospedaje Corales de Barú, con el propósito de ofrecer a visitantes, familias y equipos deportivos la posibilidad de combinar descanso, playa y actividades recreativas.

Con la apertura de Grande Torino, sus promotores buscan impulsar la práctica deportiva, fortalecer la convivencia entre los habitantes y generar nuevas oportunidades para el turismo en Barú, a través de espacios que permitan reunir a la comunidad alrededor del fútbol.