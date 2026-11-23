La última jornada se concentró en el uso y mantenimiento de las trampas de grasa, dispositivos fundamentales para evitar que los aceites y otros desechos lleguen directamente a las redes sanitarias y provoquen obstrucciones o malos olores.

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Con este proceso, las dos instituciones buscan que los negocios gastronómicos incorporen mejores prácticas ambientales en sus operaciones diarias y contribuyan a proteger la infraestructura de alcantarillado de la ciudad.

La iniciativa tendrá una ceremonia de clausura en la que se reconocerá la participación de los establecimientos que hicieron parte de esta edición.