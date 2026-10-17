Presuntos integrantes del ELN habrían incendiado un bus en la vía Málaga–Cerrito en Santander

Dos hombres armados interceptaron un bus de servicio público en la vía que comunica a Málaga con Cerrito, en Santander. Obligaron al conductor y a los pasajeros a bajar del vehículo y, posteriormente, lo incendiaron.

El mayor Douglas Arenas, secretario de Seguridad de Santander, confirmó que hasta el momento no se reportan personas heridas. “Dos sujetos con arma corta interceptan al conductor, hacen descender a quienes viajan allí, e incendian este vehículo”, explicó Arenas.

¿Quiénes están detrás del ataque? Las autoridades investigan la posible participación del ELN. El secretario de Seguridad señaló que, según las primeras informaciones, integrantes de este grupo armado habrían participado en la incineración del bus, aunque sigue siendo materia de investigación.

El páramo del Almorzadero es un corredor estratégico para las economías ilícitas. Arenas explicó que el lugar donde ocurrió el ataque se encuentra en una zona limítrofe con Arauca y Norte de Santander, lo que facilita el ingreso de estructuras armadas ilegales a Santander y su posterior retorno a otros departamentos.

El Ejército y la Policía buscan a los responsables. Tras conocerse el ataque, la Secretaría de Seguridad se comunicó con el alcalde de Cerrito, Luis Felipe Rivera, para coordinar la respuesta de las autoridades.

El Departamento de Policía Santander también participa en los operativos para ubicar a los hombres que incendiaron el vehículo. “El comandante de la Quinta Brigada desde muy temprano está coordinando acciones militares sobre el sector”, aseguró el funcionario.

El secretario pidió a la comunidad que denunciara cualquier información que permitiera identificar a los responsables y facilitara su captura. “No podemos permitir que estos bandidos sigan intimidando a la población civil”, señaló.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y, por ahora, no han informado sobre capturas relacionadas con este ataque.