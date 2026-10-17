Fine Dining Week 2026 en El Salvador, chefs internacionales y reconocimientos gastronómicos

En A Vivir Que Son Dos Días, José de la Barra, creador de Fine Dining Table, habló sobre este encuentro gastronómico, que busca acercar a los comensales a diferentes restaurantes y dar a conocer propuestas culinarias vinculadas con la cultura de cada destino.

De la Barra explicó que durante la Fine Dining Week se han realizado cerca de 27 cenas con la colaboración de más de 50 chefs. Los encuentros han reunido a cocineros de distintas regiones, incluidos los colombianos Leonor Espinosa, Jaime Torregrosa y Manuel Barbosa.

Como parte de las actividades, este sábado 17 de octubre se celebra la primera gala internacional de Fine Dining Table en el Palacio Nacional de San Salvador. Durante la ceremonia se entregan los reconocimientos denominados fuegos, que distinguen a los restaurantes según sus propuestas gastronómicas.

La máxima distinción son los tres fuegos, otorgados a experiencias que destacan por su cocina y su relación con la identidad del destino. Los dos fuegos reconocen propuestas que integran gastronomía, servicio, diseño y hospitalidad, mientras que un fuego distingue restaurantes destacados por su cocina y su aporte al patrimonio gastronómico local.

De la Barra señaló que El Salvador fue elegido por el crecimiento de su oferta gastronómica y turística. También explicó que la iniciativa espera llegar a otros países del continente para dar a conocer sus restaurantes y propuestas culinarias.