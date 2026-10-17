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Javier Vélez, piloto colombiano de 71 años, logró el tercer puesto en el Rally de Marruecos 2026

El piloto colombiano Javier Vélez, de 71 años, alcanzó el tercer lugar en el Rally du Maroc 2026. A pesar de los problemas mecánicos que enfrentó durante las primeras jornadas, logró recuperarse en los últimos tres días de competencia y asegurar su lugar en el podio.

Vélez explicó que esta carrera sirve como preparación para el Dakar, pues recorre terrenos similares, con arena, piedras, ríos y llanuras. Además, su categoría combina velocidad, navegación y regularidad, por lo que los participantes deben seguir rutas específicas, pasar por puntos de control y mantener velocidades determinadas para evitar penalizaciones.

Durante la competencia, las condiciones extremas del desierto pusieron a prueba su vehículo. Según explicó, este tipo de carreras exige revisiones mecánicas diarias, especialmente cuando los carros llevan varios meses guardados y no han podido probarse en terrenos similares.

El piloto también recordó su experiencia con vehículos tipo buggy, que requieren un mayor trabajo mecánico y numerosos repuestos. Ahora compite en la categoría Classics y espera realizar algunos ajustes a su vehículo antes de sus próximos desafíos internacionales.

Tras conseguir el tercer puesto en Marruecos, Vélez continuará con la preparación de su vehículo para afrontar el Dakar, una de las competencias más exigentes del automovilismo todoterreno.