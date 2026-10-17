En el Tolima condenaron a dos hombres por violencia intrafamiliar: le pegaban hasta a los padres

Tolima

Caracol Radio conoció que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el Tribunal Superior de Ibagué ratificara las condenas a penas superiores a 4 años de prisión, contra dos hombres responsables del delito de violencia intrafamiliar agravada, en hechos diferentes, de los que fueron víctimas sus familiares en Honda.

El primer caso es el de un hombre fue condenado a la pena de 7 años de prisión, debido a que por 10 años consecutivos agredió física, verbal y psicológicamente a sus padres y dos sobrinas, menores de edad, en zona rural de Honda. Los hechos se comenzaron a registrar desde el año 2012.

Según el ente acusador, el agresor, de 39 años, desplegó comportamientos agresivos y expresiones ofensivas y denigrantes; amenazas, actos de intimidación y agresiones físicas usando elementos y armas cortopunzantes contra sus familiares.

En el segundo caso, la Fiscalía logró la condena a un hombre a la pena de 4 años de prisión por ser responsable de agredir a su tía, en zona urbana del mismo municipio. Los hechos ocurrieron entre octubre de 2021 y enero de 2022, cuando el agresor convivió con la víctima y otros parientes.

Las investigaciones dan cuenta que el condenado de 25 años incurrió en comportamientos verbales hostiles, ofensivos y agresivos contra la víctima, a quien amenazaba con sacarla de su propia casa.