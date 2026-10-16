BogotáEats 2026: precios, restaurantes y novedades del festival gastronómico en el Parque El Chicó

Colombia

Del 16 al 18 de octubre, el Parque Museo El Chicó será escenario de la sexta edición de BogotáEats a Cielo Abierto, un festival organizado por The Gula Group que reunirá propuestas gastronómicas, música en vivo, coctelería y actividades familiares.

Este año, el evento contará con restaurantes invitados de Pereira, Roldanillo y otras zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Los establecimientos participarán sin costo de stand y con hospedaje incluido. Además, el 100 % de lo recaudado por sus ventas durante el festival se destinará a la recuperación de sus negocios.

Entre los participantes anunciados están Da Luccia, de Pereira; Sabor Pacífico, con cocineras tradicionales vinculadas al Festival Petronio Álvarez, y Sexto Vento, de Roldanillo, Valle del Cauca.

“Queríamos que no solo vinieran, sino que trajeran un plato que realmente funcionara en el festival y se dieran a conocer en Bogotá”, explicó Laura Sánchez M., cofundadora de The Gula Group.

El Chato y una nueva zona de picantes, entre las novedades

Una de las principales novedades será la participación de El Chato, reconocido como el mejor restaurante de Latinoamérica por Latin America’s 50 Best Restaurants, que ofrecerá una experiencia exclusiva con un menú de varios pasos.

También debutará Spicy by Sprite, un espacio dedicado a preparaciones picantes que contará con cuatro restaurantes.

La programación incluirá restaurantes como Central Cevichería, La Fama Barbecue, Famiglia Pizzeria, Bottega Enemigo y Crepes & Waffles, entre otras propuestas gastronómicas y marcas de postres.

“El mundo gastronómico es de mucho sacrificio, de horas largas, presión y mucha adrenalina; casi como un deporte”, afirmó Alejandro Escallón, cofundador de The Gula Group, al explicar el homenaje que esta edición hace a los chefs y cocineros.

¿Cuánto cuestan las entradas a BogotáEats 2026?

Los precios anunciados para asistir al festival son:

Entrada por franja: $24.000, más servicio de boletería.

Paquete para los tres días: $60.000, más servicio de boletería, con cupos limitados a 100 paquetes.

Menores de 8 años: ingreso sin costo, según las condiciones anunciadas por la organización.

El domingo 18 de octubre se realizará el Family Day, con zonas verdes y actividades para disfrutar en familia.

¿Cuántas personas esperan en el festival?

La organización proyecta recibir a 30.000 asistentes durante los tres días y generar entre 1.500 y 1.800 empleos temporales.

Además de promover la gastronomía de Bogotá, el evento busca impulsar el consumo local y contribuir a la reactivación económica de los restaurantes invitados de las regiones afectadas por el terremoto.