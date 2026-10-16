Rescatan a nueve perros de presunto criadero ilegal en Bogotá: dos estarían en gestación

Colombia

Nueve perros de raza pinscher fueron rescatados por las autoridades en un presunto criadero ilegal ubicado en el barrio Mandalay, en la localidad de Kennedy, en Bogotá, tras una denuncia ciudadana por las condiciones en las que se encontraban los animales.

El operativo contó con la participación de la Policía y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). Durante la inspección, los equipos encontraron acumulación de heces, condiciones inadecuadas de refugio y ausencia de soportes de vacunación y atención médica. Además, dos de las hembras estarían en estado de gestación.

Según la información conocida, también se había reportado la muerte de uno de los perros, aparentemente tras sufrir un accidente.

¿Qué pasó con los animales rescatados?

Tras las valoraciones veterinarias, se emitió un concepto desfavorable y la Policía realizó la aprehensión preventiva de los nueve perros, que quedaron bajo el cuidado del IDPYBA.

Las pruebas recopiladas serán remitidas a la inspección correspondiente para avanzar en las actuaciones contra los presuntos responsables.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar posibles casos de maltrato animal a través de la línea de emergencias 123.