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16 oct 2026 Actualizado 17:51

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Avanzan los trabajos de mantenimiento vial en el sector de Soacha–Sibaté

La concesión aseguró que  continuará llevando a cabo los mecanismos de socialización en coordinación con la Alcaldía de Soacha, las autoridades competentes y las comunidades.

Desvíos por Venecia terminan en julio: entrarán en servicio los carriles de la Autopista Sur

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Tras la queja del alcalde de Soacha, Julián Sánchez, sobre las posibles irregularidades en la forma como se están llevando las obras en la Autopista Sur por cuenta de Vía Sumapaz, el concesionario se pronunció asegurando que avanzan a buen paso las obras.

“Estas intervenciones, que comenzaron en mayo de 2026, buscan mejorar las condiciones del pavimento y contribuir a una movilidad más segura, con una programación orientada a facilitar la circulación de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos”, aseguraron.

Así las cosas, aclararon que “los trabajos que requieren restricciones de carriles se realizan de lunes a jueves, en horario nocturno de 9:00 p. m. a 5:00 a. m., y en horario diurno de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Los viernes, las actividades se desarrollan entre las 6:00 a. m. y las 12:00 m., en el sector comprendido entre El Vínculo y El Muña”.

La programación contempla mantener al menos dos carriles habilitados al finalizar las jornadas de intervención, de acuerdo con las condiciones técnicas y de seguridad.

A la fecha, las actividades de mantenimiento mayor presentan un avance superior al 70%, y se prevé su finalización en diciembre. Las próximas intervenciones estarán concentradas en los sectores El Tropezón, León XIII y Parques Industriales, en los horarios nocturnos establecidos.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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