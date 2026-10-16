Secretaría de Movilidad del Magdalena implementa nuevas estrategias en intercambiador de la Piragua

Santa Marta

Con el fin de mitigar la congestión vehicular alrededor de las obras de construcción del Intercambiador Vial de La Piragua, la Oficina de Tránsito y Transporte Departamental implementará nuevas estrategias de regulación y control vial, que dispondrán de hasta 10 personas en las horas de mayor demanda. Las medidas se desarrollarán de manera articulada con la Secretaría de Infraestructura y la interventoría de la obra, mientras avanzan los trabajos de este proyecto, que busca mejorar la movilidad en este corredor de la Troncal del Caribe.

“Tomamos la decisión de implementar unas nuevas estrategias de regulación. La primera y la más importante, pensaría yo, aumentamos todo el personal en pie de fuerza de regulación. Dispusimos de 12 agentes en total para a lo largo del día cubrir los tres accesos de ingreso a la glorieta. Dos personas por acceso trabajando en dar pasos controlados de vehículos para poder garantizar, el paso seguro y también ir evitando ese conflicto de entrecruzamiento todos los vehículos que querían ingresar al tiempo”, dijo el secretario de movilidad del departamento, Ernesto Castro a Caracol Radio.

Entre las acciones previstas están la instalación de cerramientos y polisombras para canalizar los flujos vehiculares y evitar entrecruzamientos; el relleno de zonas socavadas que obligan a los conductores a frenar bruscamente; la ampliación de uno a dos carriles en el acceso a la vía del Líbano, y el mejoramiento de la reflectividad de la señalización para facilitar la visibilidad nocturna.

Recomendaciones

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores y peatones para adoptar medidas de prevención y reducir los riesgos de accidentes y congestión en el sector donde se adelantan obras sobre la Troncal del Caribe, ante el alto flujo vehicular que se concentra en este corredor.

Entre las principales recomendaciones está utilizar vías alternas cuando sea posible, especialmente para quienes no necesitan transitar necesariamente por este tramo. Según explicó el funcionario, la llegada de más de 12.000 unidades vehiculares a la zona puede generar cuellos de botella y aumentar los tiempos de desplazamiento, debido a las restricciones propias de los trabajos.

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“Una acción de vehículo de carga de tomar la vía variante y no tomar la Troncal del Caribe mejora la circulación en el punto. Y una recomendación dirigida a los peatones, intentemos no estar haciendo el cruce por esa zona. También nos hemos encontrado con muchos peatones que aun estando en obra quieren cruzar por el punto y están teniendo un gran riesgo para su vida”, puntualizó el funcionario.