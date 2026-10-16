Invías tiene la lista de vías que intervendrá en Boyacá y proyecta inversiones por $340.000 millones

Boyacá

El representante a la Cámara por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, dio a conocer los principales temas abordados durante la reunión que sostuvieron varios congresistas del departamento con el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Camilo Ostos, para analizar las inversiones y los proyectos de infraestructura vial previstos para la región.

Según explicó Salamanca, el encuentro permitió exponer las necesidades de las comunidades y revisar las obras que podrían recibir recursos durante los próximos años. El congresista destacó la importancia de trabajar de manera articulada, más allá de las diferencias políticas, para impulsar los proyectos que requiere el departamento.

“Fue una reunión muy productiva, en donde cada uno de los congresistas le planteó, por un lado, el respaldo a su gestión, independientemente de las diferencias políticas, y, por otro, algunos énfasis particulares de acuerdo con las necesidades que las comunidades nos han planteado en nuestro recorrido por los 123 municipios del departamento de Boyacá”, afirmó.

Las vías que se analizaron durante la reunión

El representante señaló que durante el encuentro se revisaron diferentes corredores viales que requieren mantenimiento, intervención o inversiones para avanzar en su desarrollo. Entre las vías mencionadas se encuentran:

Doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS): se analizaron inversiones para el mantenimiento de los tramos a cargo de Invías.

se analizaron inversiones para el mantenimiento de los tramos a cargo de Invías. Variante de Sogamoso: una obra que, según Salamanca, se encuentra abandonada y requiere recursos para avanzar.

una obra que, según Salamanca, se encuentra abandonada y requiere recursos para avanzar. Transversal de Boyacá: corredor estratégico para la conectividad de diferentes municipios del departamento.

corredor estratégico para la conectividad de diferentes municipios del departamento. Vía Garagoa-Las Juntas: incluida entre los proyectos abordados.

incluida entre los proyectos abordados. Transversal del Sisga: corredor sobre el que también se plantearon necesidades de intervención.

corredor sobre el que también se plantearon necesidades de intervención. Vía Arcabuco-Moniquirá-Tunja: otro de los corredores mencionados durante el encuentro.

otro de los corredores mencionados durante el encuentro. Vía Chiquinquirá-Bogotá: conexión vial incluida en la agenda de inversiones analizada.

Salamanca hizo especial énfasis en la necesidad de priorizar las variantes de Paipa y Duitama, una solicitud que presentó directamente al director de Invías para que sea tenida en cuenta dentro de las inversiones relacionadas con la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso.

“En lo particular, le pedí al director de Invías que tuviera en cuenta, en la inversión de la doble calzada, lo relacionado con la variante de Paipa y la variante de la ciudad de Duitama. Situación que vio con buenos ojos y, pues bueno, el reto es el tema financiero”, explicó el congresista.

Inversiones previstas para Boyacá

Por su parte, el director de Invías informó que Boyacá tendría recursos por el orden de los 340.000 millones de pesos para proyectos de infraestructura vial durante la vigencia de 2027.

Entre las inversiones mencionadas se encuentran los siguientes proyectos:

Variante de Sogamoso: inversión prevista de 220.000 millones de pesos.

inversión prevista de 220.000 millones de pesos. Corredor Ventaquemada-Villapinzón: asignación de 300.000 millones de pesos durante los próximos cuatro años.

asignación de 300.000 millones de pesos durante los próximos cuatro años. Caminos del Tigre: programa dirigido a la atención de vías terciarias, cuyos recursos serán definidos por el Congreso de la República y del que podrán beneficiarse los 123 municipios de Boyacá.

El representante también destacó la importancia de que las comunidades participen en el seguimiento de estos proyectos y puedan plantear directamente sus necesidades ante las autoridades responsables.

Anuncian visitas a municipios

También, indicó que se acordaron visitas del director de Invías a diferentes zonas de Boyacá, entre ellas Miraflores, el occidente del departamento y Sogamoso, con el propósito de revisar las necesidades de los corredores viales.

En estos encuentros se espera contar con la participación de alcaldes y veedurías ciudadanas. Sin embargo, las fechas todavía están pendientes de confirmación, pues dependerán de la agenda del director de la entidad.