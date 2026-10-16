FIC 2026 reunió a 247 mil asistentes y CosechArte vendió $1.514 millones en Tunja

El balance del Festival Internacional de la Cultura Campesina y CosechArte la hicieron el gobernador Carlos Amaya y la gestora social Daniela Assis en el Salón de la Constitución / Foto: Gobernación de Boyacá.

Tunja

El Festival Internacional de la Cultura Campesina (FIC) y la tercera versión de CosechArte 2026 dejaron un balance positivo en participación, ventas y dinamización económica en Boyacá. Así lo señalaron el gobernador Carlos Andrés Amaya y la gestora social del departamento, Daniela Assis Fierro, al presentar las cifras de los dos eventos.

Según Amaya, el FIC reunió a 247.000 asistentes en más de 400 actividades, con programación en 30 municipios y 91 escenarios y espacios culturales. Además, cerca del 45% del público participó por primera vez en el festival.

“Este año tuvimos 247 mil asistentes en todos los eventos, más de 400 eventos y cerca del 45% asistió por primera vez al FIC. Eso es muy bueno; tuvimos un público renovado y lo notamos en muchos lugares, con mucha juventud que cada vez se acerca y se enamora más de la cultura campesina”, afirmó el gobernador.

El mandatario también destacó la participación del talento regional: el 99 % de los artistas fueron boyacenses, con cerca de 2.000 artistas locales y 281 iniciativas de 39 municipios beneficiadas mediante la convocatoria de Estímulos FIC 2026.

La programación incluyó música, teatro, danza, cine, literatura, artes plásticas y actividades relacionadas con el patrimonio y la cultura campesina.

CosechArte superó los $1.500 millones en ventas

Por su parte, Daniela Assis Fierro informó que CosechArte 2026, realizado del 7 al 12 de octubre, alcanzó ventas por $1.514 millones y 130.529 asistentes, un crecimiento del 64 % en visitantes frente a 2025, cuando se registraron cerca de 80.000 personas.

“CosechArte vendió 1.514 millones de pesos del 7 al 12 de octubre. En 2024 fueron 400 millones y en 2025, 800 millones; es una feria que viene en crecimiento y que tiene un potencial importante”, aseguró la gestora social.

Assis Fierro señaló que las artesanías aumentaron sus ventas un 400 %, la esmeralda un 200 % y el maridaje un 88%. También crecieron la gastronomía, con un 19 %; los emprendimientos, con un 16 %; y la agroindustria, con un 9 %. Este último sector registró ventas por aproximadamente $187 millones.

Cerca de $3.000 millones en movimiento económico

La gestora social indicó que CosechArte generó alrededor de $3.000 millones en movimiento económico, incluyendo transporte público, comercios cercanos y otros servicios. Además, estimó que se crearon cerca de 1.100 empleos temporales durante la feria.

“Fueron seis días que dinamizaron la economía de Tunja. Tuvimos aproximadamente 587 millones de pesos en transporte público y cerca de 600 millones en ventas de los comercios aledaños, como restaurantes y tiendas”, agregó Assis.

Finalmente, el gobernador anunció que la versión 54 del Festival Internacional de la Cultura Campesina se realizará del 1 al 18 de octubre de 2027, con el reto de seguir ampliando la participación de los municipios y fortalecer el espacio para los artistas y las expresiones culturales de Boyacá.