Hospital Universitario de Santander declara alerta roja por sobreocupación del 187 % en urgencias

Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander (HUS) declaró alerta roja en el servicio de observación de urgencias para adultos, debido a la alta demanda de pacientes, que alcanzó una sobreocupación del 187 %, según informó la institución a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con el reporte, actualmente el hospital atiende a 217 pacientes en un espacio que cuenta con 116 camillas habilitadas, una situación que incrementa la presión sobre la capacidad instalada y representa mayores desafíos para garantizar una atención segura y oportuna. A este panorama se suma que 18 usuarios llevan más de 12 horas esperando ser remitidos a otras instituciones de la red de servicios de salud.

La gerencia del HUS advirtió que la sobreocupación aumenta los riesgos para la seguridad de los pacientes y dificulta la prestación de una atención humanizada. Por esta razón, solicitó a la Secretaría de Salud de Santander y al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) intensificar los procesos de remisión hacia otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), de acuerdo con las entidades definidas por las EPS.

El objetivo es descongestionar el servicio y facilitar que los pacientes que requieren atención en otros centros asistenciales puedan ser trasladados oportunamente, contribuyendo así al funcionamiento de la red hospitalaria del departamento.

Ante esta situación, el Hospital Universitario de Santander hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable los servicios de urgencias y acudir a ellos cuando existan situaciones que comprometan la vida o requieran atención inmediata. Para las condiciones clínicas que lo permitan, recomendó recurrir a los demás niveles de atención de la red de salud.