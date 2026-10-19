Meeks y De la Espriella hablan por teléfono tras la polémica por las elecciones en EE. UU. Getty Images

La llamada fue confirmada el 18 de octubre por los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde Meeks es el miembro de mayor rango de su partido.

Según el comunicado oficial, los dos dirigentes reafirmaron la importancia de preservar el apoyo bipartidista a la relación entre Estados Unidos y Colombia. También hablaron del respaldo al pueblo colombiano en la recuperación y reconstrucción tras los terremotos recientes. Además, discutieron oportunidades para profundizar la cooperación en derechos, inclusión y oportunidades para las comunidades afrocolombianas e indígenas.

La conversación llega después de un choque público. Alrededor del 15 de octubre, Meeks calificó de “inaceptable” un video en el que De la Espriella respaldó a la congresista republicana María Elvira Salazar en su campaña de reelección en Florida.

El demócrata advirtió que la intervención de un líder extranjero en elecciones estadounidenses podía poner en riesgo el respaldo bipartidista que históricamente ha tenido la relación bilateral, y señaló que el Congreso “estaría atento”.

Tras esa tensión, se reportó que De la Espriella buscaría hablar con Meeks para aclarar su posición y reafirmar su compromiso con una relación multipartidista. Esa llamada finalmente se concretó el 18 de octubre.

Gregory Meeks, demócrata de Nueva York, es una de las voces con mayor peso en política exterior en el Capitolio.