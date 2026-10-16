Caso Lili Pink: juez avaló la extracción forense de la Fiscalía y le reclamó a la defensa

Juez avaló la extracción forense de los investigadores del CTI en medio del escándalo de Lili Pink: “Son meras conjeturas o especulaciones”. Foto: tomada de la audiencia.

Justicia

El juez 26 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en una decisión de segunda instancia, declaró legal la extracción de información digital que realizaron los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sobre cinco elementos tecnológicos incautados en el marco del caso Lili Pink.

En ese sentido, revocó el fallo del juez 67 Penal Municipal de Bogotá, del pasado 11 de agosto, que había declarado ilegal el análisis forense.

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En su argumentación, el juez consideró que los investigadores actuaron sobre las evidencias originales, en cumplimiento de una orden de policía judicial, dentro del plazo legal y con el correspondiente control judicial.

Además, rechazó las acusaciones de la defensa sobre una supuesta deslealtad procesal de la Fiscalía, al señalar que eran “meras conjeturas, especulaciones e hipótesis carentes de todo respaldo probatorio o indiciario”.

“En relación con las censuras formuladas por la bancada defensiva, correspondientes a insistir en que la Fiscalía actuó con falta de lealtad procesal, basándose supuestamente en los resultados ilegales con el fin de llevar únicamente a control los elementos con relevancia probatoria, en particular tales aseveraciones constituyen meras conjeturas, especulaciones o hipótesis que carecen de todo respaldo probatorio”, dijo el juez.

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Cabe recordar que, el pasado 27 de abril, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación adelantaron un gigantesco operativo en más de 400 tiendas de la marca de ropa Lili Pink. Esto, en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y contrabando.

Durante las diligencias de allanamiento a los establecimientos comerciales, también se reportó la captura de una persona.

La Fiscalía imputó cargos a ocho empresarios y a Walter Martínez Martínez, capturado en Barranquilla (Atlántico), quien, presuntamente, fungió como representante legal de al menos siete empresas fachada utilizadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones de la red investigada.

Martínez Martínez fue el primer capturado.

Este es el fallo del juez