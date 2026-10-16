Concierto de Fonseca en El Campín cambiaría de fecha: esta es la decisión que estudia Sencia

En medio del escándalo que ha generado el mal estado de la grama de El Campín y que obligó a cancelar el partido entre Millonarios y Once Caldas, en un nuevo anuncio Sencia confirmó que trabaja y dialoga con los promotores del concierto de Fonseca para trasladar o modificar la fecha del concierto que se iba a realizar en El Campín.

“Esta es una decisión difícil. Nos solidarizamos con Fonseca y con todas las personas que tenían planeado asistir a su concierto en el Estadio”, dice Sencia en el comunicado.

De acuerdo con Sencia, la decisión se toma para lograr tener el mejor escenario para el fútbol colombiano.

“Sencia ha venido trabajando para tener las mejores condiciones para jugar el partido programado para este sábado, favorecidas adicionalmente por la mejoría gradual del clima durante las últimas horas. Los trabajos que se están desarrollando incluyen labores de descompactación, inyección de aire, mantenimiento agronómico, revisión de las uniones del césped y monitoreo permanente de humedad. También se están tomando medidas adicionales para poder desarrollar los partidos de fútbol en las mejores condiciones”, agregaron.

Sumado a esto, indicaron que situaciones como esta “reafirman la importancia de la nueva obra del Estadio, que responde a una necesidad de largo plazo para la ciudad: dotar a Bogotá de un escenario moderno, con la mejor tecnología y prácticas internacionales para el desarrollo de eventos futbolísticos y de entretenimiento. Estamos convencidos de que el resultado será un Estadio a la altura de lo que Bogotá y sus ciudadanos merecen”.