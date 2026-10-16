Carlos Ríos demandó a ‘Matador’ por presuntas irregularidades en contrato firmado en gobierno Petro

En medio del escándalo que generó Julio César González, más conocido como ‘Matador’, al acusar a la primera Dama, Ana Lucía Pineda, de “ratita” por el paradero de las donaciones destinadas a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto; fue instaurada una denuncia en contra del caricaturista.

Carlos Ríos, como comisionado de Paz encagado, interpuso una denuncia contra el caricaturista ‘Matador’, por presuntas irregularidades en contratos firmados en la administración anterior.

Se trata de un contrato por $257 millones, que firmaron en 2023 para realizar campañas de socialización del Acuerdo de Paz a través de caricaturas.

¿Cuáles fueron los delitos por los que lo demandó?

La denuncia formulada en contra del caricaturista fue por los presuntos delitos de peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.