Cartel de la Toga: Corte ratifica condena a Leonidas Bustos y pide al Gobierno gestionar extradición

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 10 años y 3 meses de prisión impuesta al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez y requirió al Gobierno nacional para que adelante las gestiones diplomáticas necesarias para su extradición a Colombia.

Bustos Martínez fue condenado por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir por hacer parte de una red a la que pertenecieron varios abogados litigantes y que contactaba a integrantes del Congreso con el fin de cobrar sumas de dinero a cambio de interferir a su favor en procesos penales.

La Sala consideró probadas las conductas atribuidas a Bustos Martínez y señaló que el exmagistrado, quien llegó a ser presidente de la corporación, con su comportamiento materializó varias traiciones: a la ciudadanía, a la colegiatura que lo acogió, a la tradición histórica de esta última y al rol de la más alta dignidad judicial al que un abogado, en el ámbito nacional, puede aspirar.

“La Corte condena y rechaza el contexto de corrupción judicial acaecido. Esta decisión y esta reflexión se erigen como un mensaje para el porvenir de toda la Rama Judicial: la imparcialidad, la transparencia, la autonomía y la ética judicial son valores innegociables. Por eso, se debe velar de forma mancomunada para que hechos como los aquí juzgados no vuelvan a ocurrir. Jamás”, se lee en la sentencia, en la que la Sala lamenta la ocurrencia de estos hechos y enfatiza la gravedad de lo sucedido.

La Sala consideró significativo censurar, sin matices de ninguna naturaleza, los actos corruptos de quienes traicionaron el juramento que un día prestaron, por el daño generado en la confianza en el sistema judicial y por la sombra que tal proceder causó sobre todos los servidores judiciales del país, quienes, sin duda, cumplen con abnegación y rectitud sus labores.

“Sin duda, cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que se quiebra la imagen y la confianza institucional en una rama del poder público que, por esencia, es el sostén del Estado social y democrático de derecho”, añadió.

En la sentencia, la Sala exhorta al Gobierno nacional para que, a través de la Cancillería y la Embajada de Colombia en Canadá, adelante las gestiones necesarias para que Bustos Martínez sea puesto a disposición de las autoridades colombianas. Esto, en el marco de la cooperación judicial internacional y del principio de reciprocidad, que ha llevado a Colombia a estudiar varias solicitudes de extradición de Canadá, incluso algunas sobre las que la corporación ha emitido concepto favorable.

“La sustracción de Leonidas Bustos Martínez a la acción de la justicia colombiana, además de comprometer la efectiva ejecución de la pena, deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado frente a un contexto de corrupción judicial que exige un reproche punitivo condigno con la gravedad de la conducta ejecutada por el procesado y el superlativo daño institucional y social causado”, concluyó.