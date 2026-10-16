Ejército capturó en Carepa a ‘Eliécer’, cabecilla del Clan del Golfo encargado de extorsiones

Alias Eliécer, señalado cabecilla principal de la zona bananera de la subestructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, fue capturado en zona rural de Carepa, Antioquia. De acuerdo con información de inteligencia, tendría trayectoria dentro de esta organización criminal, donde habría desempeñado funciones como punto de vigilancia antes de asumir el mando en esa zona.

El procedimiento fue adelantado por tropas del Gaula Militar Urabá, de la Brigada 17 del Ejército Nacional, con apoyo del CTI de la Fiscalía y la Policía, en la vereda El Silencio. Durante la operación fueron incautados cuatro celulares, más de seis millones de pesos en efectivo, una antena Starlink, municiones de diferentes calibres, panfletos alusivos al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y una motocicleta.

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Según información de inteligencia y lo manifestado por una fuente humana, alias Eliécer sería responsable de coordinar el cobro de extorsiones a ganaderos, transportadores y comerciantes de Carepa, Chigorodó y Apartadó. Los recursos obtenidos presuntamente estarían destinados al sostenimiento de la subestructura criminal.

Además, sería señalado de su presunta responsabilidad en múltiples homicidios, entre ellos los asesinatos de las esposas de un soldado profesional del Ejército Nacional y de un subintendente de la Policía Nacional.

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La captura afecta las capacidades de la subestructura Carlos Vásquez, perteneciente a la estructura central Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo, en el Urabá antioqueño.